В рамках программы «РНГ-медикам» компания профинансировала очередную закупку препаратов для лечения коронавируса, а также медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С декабря прошлого года в Мирнинскую районную больницу (МЦРБ) уже поступили партии медикаментов для лечения пациентов, которым диагностировали COVID-19. Кроме того, медики получили аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) швейцарского производства Hamilton-C1, кислородный концентратор и оборудование для организации мобильного пункта вакцинации, уточняет Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) .

«В ближайшее время мы ожидаем новую поставку лекарственных препаратов. Это очень важно для тяжелобольных пациентов. АО “РНГ” регулярно оказывает помощь нашей больнице. И особенно в борьбе с COVID-19. Благодарим компанию за очередную помощь в приобретении медикаментов», – прокомментировала Татьяна Стручкова, главный врач Мирнинской ЦРБ.

Проект «РНГ-медикам» действует с апреля 2020 года. Его реализация направлена в том числе на противодействие распространению COVID-19. В рамках проекта оказывается безвозмездная материальная и ресурсная помощь системе здравоохранения Республики Саха (Якутия). Проект занял первое место в номинации «Социальная и экологическая инициатива» на республиканском этапе Всероссийской премии «МедиаТЭК».