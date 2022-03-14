Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритетной для кабмина задачу обеспечения продовольственной безопасности страны, передает ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.

«Мы прекрасно понимаем, что сегодня задача, связанная с обеспечением продовольственной безопасности, с тем, чтобы на полках были необходимые товары первого потребления, в первую очередь продукты питания, это основная наша задача», — сказал Мишустин на встрече с членами ЛДПР.

Правительство приняло решение выделить еще 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов аграриям, в том числе на весенние полевые работы, заявил Мишустин.

Говоря о поддержке аграрного сектора, он отметил, что был принят ряд мер. «Мы продолжаем субсидирование льготных кредитов, включая финансирование весенних полевых работ. Принято решение о выделении дополнительно 25 млрд рублей, еще 5 млрд — на обеспечение ранее принятых обязательств по субсидированию более 8 тыс. льготных кредитов, а также 26 млрд рублей на поддержку системообразующих агропредприятий», — указал Мишустин.

В числе принятых мер, продолжил он, и расширение поддержки предприятий хлебопекарной промышленности. Премьер отметил, что «подробно говорил» об этом с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и вице-премьером Викторией Абрамченко. «Регионы сейчас получат, буквально на днях, 2,5 млрд рублей, которые мы выделили на поддержку хлебопекарей», — пояснил глава кабмина.

Кроме того, сказал Мишустин, дополнительно было выделено 12 млрд рублей на программу льготного лизинга, что позволит сельхозпроизводителям закупить необходимую технику, и еще 2 млрд рублей направлено на субсидирование перевозок сельхозпродукции с использованием льготного железнодорожного тарифа.