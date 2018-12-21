В новогоднюю ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года для подвоза граждан на праздничные мероприятия к стадиону «Самара Арена» будут задействованы различные виды общественного транспорта.

До стадиона можно будет добраться следующим образом.

До 22:00 – в обычном режиме – 11-ю маршрутами (3-мя трамвайными и 8-ю автобусными):

- трамвайный маршрут № 11 – движение от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена»;

– трамвайный маршрут № 12 – движение от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена»;

– трамвайный маршрут № 22 (либо до Барбошиной поляны с пересадкой на трамваи №№ 11, 12, либо до остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее – пешком до стадиона);

– 7 автобусных маршрутов – №№ 1, 50, 51, 67, 96, 205, 268 – проходят в районе стадиона «Самара Арена» (остановка «Улица Алма-Атинская»);

– автобусный маршрут № 295 – осуществляет заезд к стадиону «Самара Арена».

С 22:00 начнут работать 2 специальных маршрута-шаттла:

– от Красной Глинки до стадиона «Самара Арена» (маршрут движения: Красная Глинка – пос. Управленческий – пос. Мехзавод – стадион «Самара Арена») – 2 автобуса, при наличии свободных мест будут осуществлять посадку пассажиров на остановках по маршруту следования;

– от пл. Кирова до стадиона «Самара Арена» (пр. Кирова – Московское шоссе – стадион «Самара Арена») – 2 автобуса, при наличии свободных мест будут осуществлять посадку пассажиров на остановках по маршруту следования.

Обращаем внимание на то, что последнее отправление шаттлов к стадиону «Самара Арена» от Красной Глинки и пл. Кирова перед салютом будет организовано в 00:30.

Кроме того, до 01:00 продолжат работу трамвайные маршруты №№ 11, 12, 22 и автобусные маршруты №№ 50, 51, 67, 96, проходящие в районе стадиона (остановка «Ул. Алма-Атинская), а также автобусный маршрут № 295 (с заездом к стадиону).

От стадиона для вывоза граждан будут задействованы:

- в 01:15 к стадиону «Самара Арена» будут поданы транспортные средства по 9 маршрутам, отправление которых будет осуществляться по наполняемости: 2 трамвайных маршрута – № 11 и № 12; 2 маршрута-шаттла – до Красной Глинки и до пл. Кирова, 5 автобусных маршрутов №№ 50, 51, 67, 96, 295. Трамваи будут выстроены на трамвайном кольце. Автобусы – на автобусной остановке около восточной парковки (напротив Агропарка);

- также от стадиона «Самара-Арена» можно будет уехать на трамвайном маршруте № 22 (до ул. Галактионовская и до 15 мкр.), который проходит через остановку «Московское шоссе» по ул. Ташкентская;

- после массового вывоза (после салюта) отправка горожан со стадиона будет обеспечиваться 7 автобусными маршрутами: №№ 50, 51, 67, 96, 295 и 2 маршрутами-шаттлами – все эти маршруты будут работать до 04:30. При необходимости на трамвайное кольцо будут подаваться резервные трамвайные поезда, следующие по маршрутам № 11 и № 12;

- в 04:20 будет организовано отправление трамвая № 22 от остановки «Московское шоссе» до 15 микрорайона и в центральную часть города; в 04:35 – последний контрольный рейс трамвая № 22 от остановки «Московское шоссе» до Северного трамвайного депо (ул. Фадеева, 51).

Также Департамент транспорта Администрации г. о. Самара сообщает, что с 01.01.2019 по 08.01.2019 в связи с проведением праздничных мероприятий (с задействованием катка и лыжни) на стадион «Самара Арена» будут курсировать дополнительно трамвайные маршруты № 11 и № 12 (от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена»); по окончании мероприятий (в 22:00) последнее отправление от стадиона «Самара-Арена» – в 22:30.