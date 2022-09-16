«Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» в продолжение Международной акции «Диктант Победы» проведут Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1 418». Игра будет посвящена событиям Великой Отечественной войны и поможет школьникам и студентам в интерактивном формате погрузиться в историю.

«1 418» – онлайн-игра для учащихся образовательных учреждений России в возрасте от 14 до 18 лет. Сыграть и проявить себя может как целая команда от 3 до 10 человек, так и индивидуально. Мероприятие объединит в себя различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям 1941-1945 годов, участникам будут предложены задания, связанные с историей округа, в котором они проживают. Это позволит подрастающему поколению узнать больше об истории своей малой Родины.

Отметим, историческая экспертиза всех вводных игры осуществляется специалистами Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Основными целями и задачами мероприятия является воспитание чувства гордости за подвиги предков и изучение истории среди молодежи в досуговой форме.

Игра «1 418» пройдет 30 сентября 2022 года. Время игры для каждого федерального округа России будет своим. Узнать подробности о проведении и зарегистрироваться на нее можно на сайте игра-1418.рф с 30 августа.

Все участники получат подтверждающий документ – сертификат, командам-победителям и финалистам в каждом федеральном округе организаторы вручат дипломы и ценные призы, а 20 лучших индивидуальных игроков со всей России получат возможность поехать на форум Волонтёров Победы на море.

Организатором игры выступает ВОД «Волонтёры Победы» при поддержке партии «Единая Россия», Министерства просвещения Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета и ФПП «Историческая память».