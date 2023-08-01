В рамках проведения Всероссийской телефонной горячей линии Росреестра в самарском Росреестре ответили на вопросы, связанные с контролем и надзором за деятельностью саморегулируемых организаций.

Звонки принимала начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Самарской области Екатерина Дмитриевна Соловьёва. Она отметила, что чаще всего обратившиеся задавали вопрос о том, что делать, если финансовый управляющий продает имущество за бесценок.

«Несмотря на то, что по закону финансовый управляющий самостоятельно проводит оценку имущества должника и разрабатывает положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества, у должника и других участников дела о банкротстве есть право повлиять на ход событий, – обращает внимание Екатерина Соловьева. – Во-первых, проведенная финансовым управляющим оценка может быть оспорена. А, во-вторых, разработанное финансовым управляющим положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества утверждается арбитражным судом. Таким образом, должник может заявить свои возражение как в ходе судебного разбирательства, направив соответствующий отзыв в суд или явившись на судебное заседание, так и, оспорив определение суда об утверждении положения о продаже имущества».

Для того, чтобы не пропустить эти и другие существенные этапы процедуры банкротства, рекомендуем регулярно обращаться к Единому федеральному реестру сведений о банкротстве:

https://bankrot.fedresurs.ru/ и проверять картотеку арбитражных дел: https://kad.arbitr.ru/.