Эксперты сайта hh.ru проанализировали базу резюме по всем городам России, чтобы выяснить не просто мобильность соискателей, а где сейчас больше жителей, которые не готовы переезжать в другой город.

Самарская область оказалась на 12 строчке рейтинга регионов с наименее мобильными соискателями. В целом по стране наибольший процент людей, не готовых рассматривать возможность переезда для смены работы, проживает в Санкт-Петербурге (82%). Чуть меньше таких кандидатов в Воронежской и Нижегородской областях.

Следующие позиции рейтинга заняли Москва (79,9%), Ярославская область (78,5%), республика Татарстан (78%) и Удмуртия (77,1%).

Пресс-служба: Екатерина Агапова, +79053722320, e.agapova@hh.ru

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