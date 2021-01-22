В Самарской области зарегистрировано более 41 тысячи самозанятых граждан2021-01-24 18:38
Чуть больше года в нашем регионе действует специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Он предполагает быструю регистрацию в мобильном приложении, льготные налоговые ставки и удобное ведение бухгалтерии – необходимую отчетность самозанятые формируют, не выходя из дома.
«Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя», – подчеркивал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.
Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.
«За прошедший период налог на профессиональный доход стал очень популярен на территории Самарской области. Это подтверждает тот факт, что число самозанятых уже превысило отметку в 41 тысячу человек, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В основном, самозанятые – это физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность и незарегистрированные в качестве субъекта малого и среднего бизнеса. Однако, среди них есть и индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных сотрудников. Некоторые ИП стали самозанятыми в конце года, сделав выбор в пользу этого специального налогового режима в качестве альтернативы ЕНВД, который перестал действовать с 1 января 2021 года», – напомнил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с 14-летнего возраста. Право на это имеют и граждане стран ЕАЭС, работающие в Самарской области. Процедура регистрации в новой системе максимально упрощена. Для регистрации достаточно скачать бесплатное мобильное приложение «Мой налог», загрузить свое фото, отсканировать паспорт и ввести код подтверждения из смс-сообщения. Вся процедура занимает не больше пяти минут вместе с загрузкой приложения.
Для того, чтобы дополнительно стимулировать самозанятых сделать свою предпринимательскую деятельность прозрачной и не бояться проверок со стороны налоговых органов, региональное министерство экономического развития и инвестиций постоянно расширяет линейку инструментов поддержки пользователей специального налогового режима.
Это консультационные услуги; образовательные программы; ярмарки и конкурсы, помогающие самозанятым найти новых партнеров и клиентов; целые комплексы бизнес-услуг, которые разыгрывались среди плательщиков налога на профессиональный доход с сентября 2020 года. В ближайшее время самозанятым станут доступны льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области до 1 млн рублей. В качестве имущественной поддержки они смогут претендовать на льготную аренду коворкингов и офисных помещений в бизнес-инкубаторах.
Основатель студии детского творчества Анна Курдыш стала самозанятой в январе 2020 года, как только это стало возможным для нашего региона. Сегодня она признается, что налоговый режим идеально подходит для ее деятельности. «Вся бухгалтерия в телефоне, платишь налог только тогда, когда есть доход. Сейчас я ещё привязала банковскую карту, и все доходы считаются автоматически; я сама выбираю, делать ли мне взносы в пенсионный фонд, – поделилась впечатлениями Анна Курдыш. – В 2020 году федеральное правительство выделило самозанятым капитал в размере МРОТ на уплату налога. Поэтому, получилось, что почти весь год я ничего не платила. А в условиях пандемии это было очень существенно. Еще одним приятным бонусом стало получение бизнес-кейса: из большого комплекса услуг я уже успела воспользоваться бесплатной фотосессией, сейчас на этапе создания находятся мои визитки и буклеты», – добавила самозанятая.
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