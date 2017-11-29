Сегодня председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов провел прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева.

На прием к бывшему главнокомандующему воздушно-десантных войск РФ обращаются большое количество военных. По мнению Владимира Шаманова, это говорит о том, что очень часто проблемы военнослужащих не находят должного внимания со стороны представителей различных органов власти.

Так, в ходе приема были рассмотрены вопросы предоставления земельных участков военнослужащим, внесения изменений в федеральный закон, регламентирующий пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, проблем промышленного производства.

По итогам приема Владимиром Шамановым определён порядок действий по каждому обращению.

- К сожалению, на местах недостаточно внимательно относятся к проблемам военных людей, которые зачастую ценой собственной жизни защищали наше мирное небо над головой. Они приходят с различными проблемами и просят лишь добиться того, что и так должно было им достаться по закону, – прокомментировал итоги приема Владимир Шаманов.