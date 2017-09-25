Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области добились справедливости в обеспечении качественным жильем многодетной семьи погорельцев из Самары. Семья Широкиных получила четырехкомнатную благоустроенную квартиру со всеми удобствами в многоквартирном доме после того, как к этой теме подключился Народный фронт.

В 2003 г. семья Широкиных стала погорельцами в результате пожара на улице Мусоргского в Самаре, где находился их дом. Дом сгорел, и многодетная семья Широкиных стала снимать комнаты и «кочевать» по родственникам. Три года назад случилась новая беда – скончался глава семейства, и Юлия Широкина осталась одна с семью детьми на руках, без мужа и крова. В очереди на получение квартиры они стояли уже больше 10 лет, а впереди – больше 7 тыс. фамилий нуждающихся.

В феврале текущего года глава города Самары на личном приеме пообещал жительнице Самары, вдове, оставшейся с семью детьми на руках, помочь решить квартирный вопрос за счет маневренного фонда. Однако, в администрации им предложили помещение на техническом этаже одного из домов, где не было никаких удобств. Несмотря на обещания администрации, отремонтировать помещение и привести его в нормальное состояние, сделать его «жилым» на самом деле, а не на бумаге, никто не торопился.

Доведенные почти до отчаяния члены семьи Широкиных решили обратиться в редакцию «Социальной газеты». Журналист и лауреат конкурса ОНФ «Правда и справедливость» Елена Дмитричкова опубликовала критический материал в газете. Она посчитала, что отношение администрации города к многодетной семье идет явно вразрез с общероссийским трендом на поддержку семьи, материнства и детства.

Одновременно, к решению проблемы подключился и региональный штаб ОНФ в Самарской области. На место выехали представители ОНФ, провели фотофиксацию состояния помещения, и поняли, что ремонт даже не начинался. Из разговора с Юлией Широкиной выяснилось, что за полгода, минувшие с личного приема у главы города, даже не был решен вопрос с выбором подрядчика. Помещение нельзя было назвать жилым, отсутствовало отопление, электричество, место приготовления пищи, и это уже накануне осени и начала учебного года.

Член регионального штаба ОНФ Юлия Кочетова рассказала: «Мы обратились в администрацию города с предложением ускорить решение жилищного вопроса для многодетной семьи погорельцев. Заместитель главы города в личном разговоре пообещал нам разобраться в ситуации, и уже в течение месяца многодетная мама Юлия Широкина получила смотровой ордер и затем ключи от квартиры».

К решению вопроса также подключились следственный комитет, уполномоченный по правам человека, местные и федеральные СМИ.

«В ситуации с семьей Широкиных Народный фронт и все другие инстанции сработали, как единая команда защитников, против которой у чиновников не нашлось весомых аргументов, и им не оставалось ничего иного, как действительно помочь делом», – выразила отношение к ситуации Дмитричкова.

Сегодня у семьи Широкиных – просторная, светлая четырехкомнатная квартира с двумя балконами. И, самое главное, что на руках у хозяйки – подписанный договор социального найма и ключи от квартиры.

Фото Романа Грамотенко