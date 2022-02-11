Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту, а также в образовательные организации ФСБ России.

Сотрудником органов федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 19 до 35 лет, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным, профессиональным и психологическим качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.

Для обучения по программам высшего образования и среднего профессионального образования принимаются граждане Российской Федерации, не проходившие военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет включительно; граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту до достижения ими возраста 24 лет.

Подробная информация о порядке и условиях прохождения службы размещена на сайте: анкета-алакуртти.рф; о порядке и условиях поступления в образовательные организации – анкета-институт.рф.

Дополнительные сведения о наборе можно узнать по телефонам: 8-924-190-76-05, 8-815-335-31-42.