Служба исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru провела опрос среди соискателей Самарской области и выяснила, что 24% из них в последние три месяца проходили собеседования онлайн. Чаще всего это были представители сферы информационных технологий и продаж, а также начинающие специалисты и студенты.

Среди тех соискателей Самарской области, кто имеет опыт онлайн-собеседований, у 39% респондентов такая «встреча» с потенциальным работодателем была лишь единожды, ещё у 56% – до пяти раз, у 3% – до десяти раз.

Наиболее популярными сервисами для общения по поводу трудоустройства стали Skype, WhatsApp и Zoom. 44% респондентов Самарской области рассказали, что разговор длился меньше 30 минут, еще 46% общались с представителем компании от 30 минут до часа, 10% – час и более. Большинство отметили, что использовали видеосвязь.

Среди основных преимуществ онлайн собеседований соискатели отмечают, экономию времени, комфортную обстановку, экономию материальных средств, возможность оперативного обмена данными и легкость завершения беседы. В числе основных минусов оказались: отсутствие прямого контакта, отсутствие возможности составить полноценную картину о компании, проблемы с качеством связи.