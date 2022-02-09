Более 1 млрд долларов — такова общая сумма социальных инвестиций российского горно-металлургического гиганта в 2021 году. Эта цифра отражена в итоговом ежегодном отчете по МФСО, опубликованном сегодня на сайте «Норникеля». Если учесть, что выручка компании за минувший год составила 17,9 млрд долларов, то становится понятно, что на «социалку» ГМК потратила почти 6% вырученных средств. Это самый высокий показатель среди отечественных промышленных корпораций.

На что конкретно пошел миллиард долларов (точнее, 1,03 млрд долларов) «Норникеля»? Как выяснилось, статей расходов очень много. Так, компания продолжает инвестировать реализацию комплексного пятилетнего плана содействия развитию коренных народов Таймыра, предусматривающего вложения в размере 2 млрд рублей. В частности, в качестве поддержки малочисленных народов полуострова ГМК были выделены средства на обеспечение 28 грантов местным родовым общинам, НКО, муниципальным и государственным учреждениям.

Также «Норникель» считает своим долгом осуществлять финансовую поддержку учреждениям здравоохранения Заполярья в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Компания уже второй год подряд обеспечивает медицинские организации регионов присутствия необходимым оборудованием и расходными материалами. Кроме того, ГМК лидирует в рейтинге Forbes Russia по объему корпоративных расходов на борьбу с COVID-19. Помимо прочего, «Норникель» вкладывает средства в развитие новых туристических кластеров, а также много лет финансирует социальную программу “Мир новых возможностей”, цель которой — поддержать общественно-значимые инициативы местных некоммерческих организаций. Другая расходная статья — финансовое обеспечение программы по переселению семей северян в другие регионы России с более благоприятными условиями проживания.

Еще одно знаковое для «Норникеля социальное направление — Программа реконструкции жилой и социальной инфраструктуры Норильска. «В 2021 году компания существенно увеличила социальные инвестиции, превысившие 1 млрд долларов – в основном благодаря созданию резерва под долгосрочную программу реновации жилья и социальной инфраструктуры Норильска до 2035 года», – прокомментировал увеличение объема социальных расходов Владимир Потанин. Напомним, утвержденный правительством объем инвестиций в мероприятия, запланированные Комплексным планом развития Норильска, составляет 120 млрд рублей, причем 2/3 этой суммы поступят от «Норильского никеля». И чтобы продемонстрировать всю серьезность подхода компании к вопросу развития территорий присутствия, президентом ГМК принято решение выделить на эти цели дополнительные 150 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что на повышение качества жизни граждан должна работать не только власть, но и социально-ответственный бизнес. И «Норникель» в этом направлении работает очень успешно.