Участники рабочей группы Центрального штаба Общероссийского Народного фронта «Общество и власть: прямой диалог» в рамках экспертного совещания обсудили проблемы реализации государственной информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и сложившуюся практику взаимодействия со средствами массовой информации.

Член Центрального штаба ОНФ, директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев считает, что недостаточное количество социальной рекламы в теле-радиоэфире и в городском пространстве наружной рекламы объясняется, с одной стороны, финансовой зависимостью большинства средств массовой информации от коммерческой рекламы, а с другой стороны, неумением волонтерских и общественных организаций грамотно и своевременно донести информацию о своих мероприятиях до журналистов.

Участники экспертного совещания поддержали идею тиражирования в регионах успешного опыта социальной журналистики в качестве примера успешного взаимодействия СМИ и волонтеров.

По итогам Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в апреле 2017 года Президентом дано поручение Правительству РФ, касающееся популяризации волонтерской деятельности. В этой связи, считает Алексей Транцев, «увеличение присутствия социально ориентированных НКО в медийном пространстве – совместная задача гражданского общества, исполнительной власти и профессионального медиа сообщества, поскольку мероприятия и проекты волонтеров, чаще всего, имеют патриотическую, творческую, образовательную либо профориентационную направленность и, обычно, бесплатны. Для малообеспеченных категорий населения такие события несут в себе еще и информационную составляющую».

Кроме того, популяризация волонтерского движения среди активной молодежи способствует формированию ответственной гражданской позиции. «Активная реализация молодежи через общественную деятельность, в свою очередь, выполняет роль социального лифта для их профессионального и социального роста», – отметил Транцев.

Член Центрального штаба считает недостаточным освещение деятельности некоммерческого сектора через сайты и порталы органов исполнительной власти, и предложил волонтерам активнее использовать совместные проекты с участием СМИ, ресурсным центрам оказывать волонтерам профессиональную помощь и поддержку специалистами по продвижению, а руководителям средств массовой информации рассмотреть возможность выделения постоянной площадки в СМИ, рассказывающей об инициативах и достижениях добровольческого движения на региональном уровне.

«Нам следует уделить особое внимание и работе волонтеров и добровольцев, и освещению их деятельности как важному показателю развития гражданского общества в связи с подготовкой к ЧМ-2018», – отметил Транцев.