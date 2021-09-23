3 сентября 2021 года, первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участие в заседании приняли начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», руководители Ростехнадзора и Роспотребнадзора, других надзорных ведомств и служб экстренного реагирования, директора трех особо охраняемых природных территорий – национальных парков «Бузулукский бор» и «Самарская Лука», Жигулевского заповедника имени Спрыгина, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы городских округов и муниципальных районов. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Этим летом из-за аномально жаркой и сухой погоды возгорания на территории области фиксировались регулярно. Пожар, который начался 25 августа в Борском районе, уничтожил в селе Немчанка 16 домов, из них 8 – жилых. Огнем пройдены тысячи гектаров леса, в нацпарке «Бузулукский бор» пострадали сотни гектаров.

Олег Бойко доложил о полной ликвидации пожара в Борском районе. Глава регионального МЧС привел статистику – с начала пожароопасного сезона в области зафиксировано на 20% возгораний больше, чем в прошлом году. Причина пожаров в 76 процентах случаев – неосторожное обращение с огнем. Участники совещания отметили, что после дождей вновь ожидается период теплой и сухой погоды, а значит, опасность возгораний сохраняется.

Комиссия приняла решение о дополнительных мерах по предупреждению пожаров. Муниципалитетам поручено организовать патрулирование в местах отдыха жителей, произвести покос травы, продолжить работу по опашке и устройству минерализованных полос. Поручено также проверить и оценить на местах состояние пожарных водоемов и гидрантов – сейчас в Самарской области на балансе муниципалитетов более 31 тысячи источников наружного водоснабжения. «Если нужны средства на обустройство источников водоснабжения, оперативно обращайтесь в Правительство Самарской области, будем помогать», – призвал глав муниципалитетов Виктор Кудряшов.

«Мы должны сделать выводы, усилить превентивные меры пожарной безопасности и принять их уже в этом году. Ширина минерализованной полосы должна составлять не 1,4 метра, а до 40 метров. Все, кто был в Немчанке и видел, с какой скоростью распространяется огонь, не сомневаются в необходимости таких мер», – подчеркнул председатель областного Правительства.

Все варианты использования открытого огня – разведение костров, мангалов, сжигание травы и мусора – разрешены только в специально оборудованных местах.

Кроме того, Виктор Кудряшов поручил собрать информацию о состоянии пожарной техники в муниципалитетах. В Правительстве региона подготовят обращение в Министерство природных ресурсов и экологии РФ о выделении средств на закупку нового парка пожарных машин.

Участники заседания обсудили также меры по обеспечению пожарной безопасности в школах региона. К началу нового учебного года в школах, где это необходимо, заменены и отремонтированы системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматической пожарной сигнализации. Организовано изучение новых правил противопожарного режима, постоянно проводятся проверки соблюдения мер противопожарной безопасности.

Отдельно на заседании комиссии рассмотрели вопрос о создании, хранении, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций. Резервом располагает каждый муниципалитет. Необходимые запасы на случай ЧС включают в себя продовольствие, предметы первой необходимости, инженерное оборудование, медикаменты и строительные материалы. В Самарской области общий объем резервов в стоимостном выражении составляет 55,4 млн рублей. Виктор Кудряшов поручил проверить в муниципалитетах наличие и состояние резервов, соответствие их качества и количества нормативу.

Особое внимание на комиссии уделили роли авиации в борьбе с лесными пожарами. Вертолеты МИ-8 и самолет Ил-76, задействованные в Борском районе, помогли в считанные часы ликвидировать возгорание в городских лесах Тольятти. Члены комиссии решили, что оптимальным вариантом станет заключение соглашений с крупными компаниями, на балансе которых есть специализированная авиационная техника.

«Если мы заключим долгосрочные соглашения, это даст нам возможность уже на плановой, системной основе обучить пилотов, получить лицензию. Нам это очень поможет в случаях серьезной угрозы распространения лесных пожаров», – поручил проработать вопрос Виктор Кудряшов.