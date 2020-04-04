В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что самарцев могут попросить предъявить справки от работодателей при покупке билетов в общественном транспорте.

Персонал специально проинструктировали. Отсутствие документа пока никак не влияет на оказываемые услуги, то есть высаживать граждан не будут. Это профилактическая мера, так самарцам напоминают о необходимости соблюдать самоизоляцию.

— Водители и кондукторы через громкоговоритель напоминают, что необходимо носить защитные маски, соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метров и не покидать места проживания без острой необходимости, — рассказали представители «СамараАвтоГаз».

Всю технику ежедневно дезинфицируют. Всего по городу курсирует 700 единиц муниципального транспорта и 400 единиц коммерческого. На каждом предприятии есть двухмесячный запас моющих средств.