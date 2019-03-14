На этой неделе в России отмечается день китайского языка. Аналитики HeadHunter выяснили насколько в Самарской области популярен язык Поднебесной и как работодатели готовы оплачивать такой навык.

За последние пять лет соискатели чаще стали указывать в своих резюме знание китайского языка. Их доля увеличилась с 0,07% до 0,1%. «В основном знание китайского отмечают соискатели в возрасте 18-30 лет. Таковых 60%. Если, к примеру, сравнивать с английским языком, то набирать популярность в России китайский язык начал относительно недавно. В первую очередь это связано с развитием экономических отношений, популяризацией восточной культуры, и, как следствие, появлением в учебных заведениях специализированных факультетов», – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.

В Самарской области знание китайского языка в большинстве случаев встречается в резюме начинающих специалистов, административного персонала, сфере продаж и ИТ. А также в научно-образовательной сфере и топ-менеджменте. Реже других такой дополнительный навык отмечают медицинские работники, представители спорта/фитнеса и рабочий персонал.

Среднее зарплатное ожидание соискателей со знанием китайского языка – 30 тысяч рублей, что на три тысячи ниже, чем среднее ожидание специалистов области.

Чем готовы ответить работодатели? В основном вакансии для соискателей со знанием китайского языка размещают ИТ-компании, организации, связанные со строительством и недвижимостью, а также образовательные учреждения. Чуть реже такой навык востребован в розничной торговле, автомобильном бизнесе и работе с клиентами. 34% работодателей готовы платить от 40 000 рублей, 22% предлагают зарплату от 60 000 рублей, 16% – от 80 тысяч рублей. Больше половины работодателей хотели бы трудоустроить кандидатов с опытом работы от 1 до 3 лет.