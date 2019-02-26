В преддверии Международного женского дня пройдет встреча проекта «Диалог на равных». 6 марта в 12:00 в молодежном лофте StrelkaHall (ул. Вилоновская, 30) молодые люли встретятся с самарским дизайнером, основателем Дома моды Машей Горячевой.

Один из самых известных дизайнеров не только в Самарской области, но и далеко за её пределами, Маша Горячева станет участником проекта «Диалог на равных». Она встретится с молодежью региона, чтобы рассказать о своем бизнесе, моде и ответит на вопросы. Встреча приурочена к Международному женскому дню, но будет интересна не только девушкам, но и всем, кто следит за модой и хочет открыть своё дело. Тема встречи: «Как превратить мечту в бизнес».

«Диалог на равных» – федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи. В Самарской области его проводит департамент по делам молодежи министерства образования и науки. За время проведения проекта в регионе в нем приняли участие Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области, Анатолий Вассерман, журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, Филипп Ханин, председатель правления Фонда им. А.С. Грибоедова, кандидат политических наук, доцент СпбГУ.