7 сентября 2017 г. в актовом зале Самарской областной научной универсальной библиотеки (проспект Ленина, 14 А) состоится презентация научного сборника «Татары Самарского края: историко-этнографические и социально-экономические очерки». Начало в 15 часов. Первая в нашем регионе книга – результат коллективного труда целого ряда исследователей истории Самарского края. Это – А. Ф. Кочкина, Д. А. Сташенков, А. Н. Завальный, Ш. Х. Галимов, Н. Ф. Тагирова, Ю. Н. Гусева, Д. Ю. Гатин, М. В. Кржижевский. Рецензентом книги стал доктор исторических наук, профессор Э. Л. Дубман. Проект осуществился благодаря финансовой поддержке председателя совета депутатов и главы Промышленного района города Самара М. М. Халиуллова.

Книга освещает страницы истории одного из коренных народов Самарcкого края – татар, основных этапов становления татарского народа в средневековых тюрко-мусульманских государствах – Волжско-Камской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, Ногайской Орды, а также в новых условиях, возникших после присоединения Волго-Уральского региона к Русскому государству и его современное состояние. Общеисторический обзор сопровождается очерками по отдельным тематическим разделам: археологические памятники, этнография и материальная культура, религиозная жизнь, вклад татар в экономику региона, народное образование и т.д. В книге также даются основные сведения по истории татарских сел и татарских общин городов.

Первое в своем роде издание основано на широкой документальной базе с использованием отечественной и зарубежной научной литературы, архивных документов, картографических материалов, восточных и западноевропейских источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Оно снабжено статистическими сведениями, различными таблицами, дополняющими основной материал.

Книга, кроме сведений по основной теме, позволит читателям открыть для себя многие неизвестные страницы истории Самарского края.

Новая книга, безусловно, привлечет внимание специалистов в области гуманитарных дисциплин, сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, учащихся и студентов, а также для широкого круга читателей.

В презентации 7 сентября примут участие представители Правительства Самарской области и администрации г. о. Самара, преподаватели и студенты истфаков Самарского университета и Самарского социально-педагогического университета, других вузов, сотрудники Самарского научного центра РАН, Центрального Государственного архива Самарской области, Самарского областного государственного архива социально-политической истории, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина, Музея истории города Самара имени М. Д. Челышева, работники системы образования, руководители и активисты национально-культурных объединений, мусульманских религиозных организаций, журналисты печатных и электронных СМИ и др.

Для участников мероприятия подготовлено несколько музыкально-литературных номеров в исполнении национальных творческих коллективов.