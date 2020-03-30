ВЭБ.РФ и "Доктор рядом" запустили федеральный проект по бесплатной телемедицинской помощи2020-03-30 17:14
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и телемедицинская компания «Доктор рядом» объявляют о запуске федерального проекта по обеспечению всех жителей России бесплатной телемедицинской помощью.
Проект создан на базе медицинских, технологических и производственных возможностей Доктора рядом при организационной и финансовой поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ для повышения доступности медицинской помощи населению в период пандемии.
Сегодня, когда вынужденно и временно закрываются границы, цифровые каналы взаимодействия, в том числе в такой важнейшей сфере как здравоохранение, становятся важным инструментом для решения производственных и социальных задач.
Проекты в области развития здравоохранения – это одно из важных направлений инвестиционной политики ВЭБ.РФ. Телемедицинские сервисы способствуют повышению доступности качественных медицинских услуг для граждан, а формат удаленных видео-консультаций особенно актуален сегодня, в период вынужденного социального дистанцирования из-за вирусной угрозы.
Денис Швецов, генеральный директор телемедицинской компании «Доктор рядом»:
© 443000.ru