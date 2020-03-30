Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и телемедицинская компания «Доктор рядом» объявляют о запуске федерального проекта по обеспечению всех жителей России бесплатной телемедицинской помощью.

Проект создан на базе медицинских, технологических и производственных возможностей Доктора рядом при организационной и финансовой поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ для повышения доступности медицинской помощи населению в период пандемии.

Сегодня, когда вынужденно и временно закрываются границы, цифровые каналы взаимодействия, в том числе в такой важнейшей сфере как здравоохранение, становятся важным инструментом для решения производственных и социальных задач.

Проекты в области развития здравоохранения – это одно из важных направлений инвестиционной политики ВЭБ.РФ. Телемедицинские сервисы способствуют повышению доступности качественных медицинских услуг для граждан, а формат удаленных видео-консультаций особенно актуален сегодня, в период вынужденного социального дистанцирования из-за вирусной угрозы.

Денис Швецов, генеральный директор телемедицинской компании «Доктор рядом»:

«Для такого масштабного и значимого проекта мы подключаем не только все наши ресурсы, но и возможности наших действующих партнеров. По мере его реализации мы будем подключать и другие сети клиник – московские и региональные. Мы видим широкий отклик в профессиональном сообществе, высококвалифицированные врачи из различных регионов хотят взять на себя часть важнейшей работы по обеспечению доступа к медицине для самого широкого круга пациентов. Мы готовы обучать докторов технологиям и специфике общения в режиме онлайн, чтобы удовлетворить растущие запросы на медицинскую помощь жителям нашей страны. Я уверен, что опыт цифрового взаимодействия пригодится врачам и пациентам и в будущем, когда эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.»