Стартовавшая на Камчатке Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, продолжится в Самарской области. Акция, проводимая Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), дает возможность пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию всем желающим.

Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Завершится акция 7 ноября в Калининграде.

10-13 сентября Самарская область примет у Республики Башкортостан эстафету по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. В это время брендированные белые автомобили с широкой красной лентой на бортах, ставшей международным символом борьбы со СПИДом, станут заметными элементами городского пейзажа Самарской области. На центральных площадях, в парках, возле торговых центров можно будет увидеть МПТ с характерными надписями: «Тест на ВИЧ: Экспедиция». В МПТ специалисты ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Остановки МПТ в оживленных местах позволят привлечь к тестированию на ВИЧ людей, которые в обычной жизни и не задумываются о проблеме ВИЧ/СПИД и не мотивированы к прохождению тестирования. Цель акции – призвать жителей нашей страны пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, узнать свой ВИЧ-статус и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания.

Торжественная церемония, подводящая итоги тестирования на ВИЧ-инфекцию в Самарской области, а также символическая передача флага региона организаторам в знак участия края в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», пройдет 13 сентября в Самаре.

Место проведения мероприятия: г.Самара, ул.Ново-Садовая, 178 (конференц-зал ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»)

Время: 10:00 – 12:00.

Время и место тестирования в населенных пунктах Самарской области:

· г.Самара – 10 – 12 сентября

10 сентября. Время: 10:00 – 18:00.

Адрес: г.Самара, парк им.Ю.Гагарина (пересечение улиц Московское шоссе\Советской армии.).

11 сентября. Время: 10:00 – 18:00.

Адрес: г.Самара, проспект Кирова,147 (парковочное пространство перед ТРК Viva-Land).

12 сентября – тестирование на предприятии АО «Куйбышевский НПЗ»

Время: 10:00 – 18:00.

Адрес: Самара, ул.Грозненская, д. 25

· г.Сызрань – 10 сентября. Время: 10:00 – 16:00.

Адрес: г.Сызрань, проспект 50 лет Октября, 54а (парковочное пространство около ТЦ «Монгора»).

· г.Тольятти – 11 сентября. Время: 12:00 – 18:00.

Адрес: г.Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6 (парковочное пространство возле ТЦ Парк – Хаус).

· г. Новокуйбышевск – 12 сентября Время: 11:00 – 17:00.

Адрес: г.Новокуйбышевск, ул.Коммунистическая 38 Б (территория возле центрального входа в молодежный клуб «Русь»)