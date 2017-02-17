ОАО «Российские железные дороги» совместно с Всероссийским обществом инвалидов намерены реализовать возможность по приобретению через сеть Интернет билетов для инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске.

Для организации продажи электронных билетов на места для инвалидов в поездах дальнего следования и скоростных поездах Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» начинает регистрацию инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске. Зарегистрироваться в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» можно, направив документы на электронный адрес info@rzd.ru, либо обратившись в билетную кассу.

При регистрации на указанный адрес электронной почты необходимо направить заполненную анкету и Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, а для иностранных граждан – документ, подтверждающий необходимость использования для передвижения кресла-коляски, и его перевод. Анкету можно скачать в разделе «Пассажирам с ограниченными физическими возможностями/Регистрация в Центре содействия мобильности» сайта pass.rzd.ru.

Анкету можно заполнить в электронном виде на компьютере и распечатать или оформить самостоятельно (от руки) печатными буквами. Заполненную анкету, заверенную личной подписью, а так же копии документов, подтверждающих необходимость использования кресла – коляски, необходимо направить на электронный адрес info@rzd.ru в виде отсканированного или сфотографированного документа.

Также зарегистрироваться в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» можно в билетных кассах, предоставив Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида и заполнив анкету. Регистрация в билетной кассе доступна только для граждан России.

О завершении регистрации проинформируют работники Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по указанным в анкете контактным данным. Справочную информацию можно получить по телефону Центра 8-800-510-11-11.

О начале продажи электронных билетов для зарегистрированных пассажиров ОАО «РЖД» проинформирует дополнительно.