Служба исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить планируют ли компании, в которых они работают, переводить сотрудников на удалёнку в связи со второй волной эпидемии.

23% работников Самарской области из компаний, которые либо начали переводить сотрудников обратно в офисы, либо и не уходили на удалёнку, говорят о планах своих работодателей о частичном переводе сотрудников на удалёнку в связи со второй волной эпидемии COVID-19. Такой ответ чаще встречается среди работников компаний, специализирующихся на телекоммуникации/связи, энергетики, информационных технологиях, добывающей отрасли, а также организаций финансового сектора. 49% заявляют об отсутствии у их компаний таких планов.

«Большинство российских респондентов, отметили, что им волне комфортно работать удалённо. Лишь 13% соискателей хотели бы полностью вернутся в офис/на рабочее место. 24% предпочли бы полностью дистанционный формат работы. А вот 63% выбрали бы комбинированный формат работы – офис/дом», – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Какие меры защиты от коронавируса принимают работодатели Самарской области? По результатам опроса, самые распространенные – обязательное ношение масок и наличие бесплатных антисептиков. 56% респондентов области отметили, что в их компаниях на входе всем сотрудникам измеряют температуру. Лишь 12% уверяют, что у них в компаниях не предпринимается никаких мер.