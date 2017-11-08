В Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола) в начале ноября воспитанники сызранского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» (коррекционный), признанные победителями регионального этапа, заняли четвертое место в окружном этапе интеллектуально-развивающей игры «Ума палата».

«Стоит отметить, что на региональном этапе игры к знаниям ребят стали предъявлять более высокие требования, поэтому нам значительно удалось повысить уровень нашей команды по сравнению с предыдущими годами», – рассказывает представитель областного министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Владимир Борисов, являющийся одним из организаторов игры.

В этом году итоговая интеллектуальная соревнования проходили в Национальной президентской школе-интернате. В соревнованиях участвовали воспитанники детских домов от 13 до 16 лет из 14 регионов Приволжского федерального округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Ребята щелкали как орехи сложные логические задачки. Борьба была непредсказуемая: счет то выравнивался, то одна из команд снова вырывалась вперёд», – поделилась своими впечатлениями воспитатель ребят Елена Ширшова.

В результате интересной и напряженной борьбы представители Самарской области – команда центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра» (коррекционный) из г.Сызрань – заняли четвертое место. Успех самарскому региону принесли воспитанники: Пшенина Кристина, Рахимова Кристина, Ядова Ксения, Красичкова Анжелика, Крюков Максим.

«Игра «Ума палата» проходит каждый год в рамках окружного проекта «Вернуть детство» под патронатом полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича. Главная задача проекта – социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей», – прокомментировала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, отмечая заслуги ребят и их воспитателей.