В начале ноября 2021 года в «ВКонтакте» появилось новое сообщество — «Усадьба графа Орлова-Давыдова в Усолье». Его создала жительница Тольятти Анна Головлева. За два месяца ей удалось привлечь внимание общественников и властей к проблеме сохранения усадьбы, а также организовать «субботник».

Усолье — первое русское поселение в пределах Сызранского уезда, было основано в XVI веке как сторожевой острог, который оберегал население, промышлявшее добычей соли и рыбной ловлей, от кочевников и лихих людей. Село было пожаловано Екатериной II братьям Орловым в нераздельное пользование и стало главной резиденцией братьев в Самарской Луке.

Комплекс зданий графской усадьбы представлял собой симметричную постройку в форме каре. По центральной оси композиции последовательно располагались главный въезд в усадьбу с двумя караульными помещениями, за ним — парадный двор с центральным трехэтажным зданием с мезонином, и далее — ландшафтный парк, разбитый специально приглашенным французским садовником. Перед дворцом располагалась открытая площадка с фонтанами и скульптурами.

После революции потомки Орловых покинули Россию, усадьбу разграбили, уничтожили интерьеры. В 1919 году поместье приспособили под сельскохозяйственный техникум. В 90-е годы здания усадьбы отдали под расселение беженцев из республик бывшего СССР. Сейчас усадьба, несмотря на свой громкий статус объекта культурного наследия регионального значения, находится в запустении.

Анна рассказала изданию Другой город, что раньше уже посещала территорию усадьбы. Но именно этим летом «в голову пришла мысль, что усадьбу обязательно нужно сохранить».

— Сохранить для самих себя и будущих поколений, причем во всех смыслах: и физически — законсервировать или отреставрировать, и виртуально — собрать о ней всевозможную информацию — фото, книги, фильмы и прочее.

Иногда мне приходит в голову такая аналогия: если мы так нежно храним фотографии своих предков и даже оберегаем их могилы, то почему должны относиться к памятникам и особо ценным зданиям менее трепетно? Вот я и решила исправить это по отношению к усадьбе графа Орлова-Давыдова.

Из переписки с органами власти Анна Головлева узнала, что в январе 2021 областной минкульт совместно с региональным управлением госохраны объектов культурного наследия подали заявку в федеральный минкульт на включение усадьбы Орлова-Давыдова в госпрограмму по проекту «Возрождение исторических усадеб».

Однако усадьбу в проект «Возрождения» не включили:

«Насколько я смогла понять по ответам, сейчас исполнительная власть региона не имеет единой и четкой позиции о том, что делать с усадьбой. В качестве универсального ответа сообщают два факта: что они надеются сдать усадьбу в концессию и что будут слать заявки в федеральный проект «Возрождение исторических усадеб». Однако у меня есть сомнения, что эти действия приведут к какому-то осязаемому результату.

Не так давно я разговаривала (онлайн) с руководителем департамента туризма Самарской области Артуром Абдрашитовым. С его слов, по отношению к концессии в Усолье стоит быть реалистом и не строить ложных надежд: слишком большие вложения и слишком маленький поток туристов. Поэтому вряд ли бизнес при нынешних условиях вложится в эту затею. При этом он отметил, что весной будущего года они планируют установить международные указатели (коричневые) от трассы М5 до Усолья, где будет упоминаться и усадьба тоже. Также он согласился со мной, что можно и нужно установить информационные стенды об усадьбе возле самой усадьбы.

И если все получится, будет даже записан аудиогид. Пообещал, что к написанию текстов привлекут местных краеведов и сотрудников Усольского музея. Вроде бы еще, если позволит ковид-обстановка, летом попробуют провести в Усолье один из областных фестивалей, чтобы, скажем так, открыть эти места и их красоты широкому кругу людей».

В середине ноября Анне удалось организовать «субботник» на территории усадьбы. Пришло чуть больше 10 человек. По её словам, собрали порядка 500 кг бытового мусора. В планах — провести две подобные эко-акции в 2022 году: весной и осенью.

Кроме этого, Анна Головлева вместе с волонтёрами расклеила QR-коды по усадьбе, чтобы «праздно гуляющие туристы сканировали и попадали в группу в «ВКонтакте».

— Вдруг среди них окажется очень влиятельный энергичный человек, который тоже загорится идеей восстановления усадьбы.

Сейчас Анна запрашивает документы и специализированную литературу об усадьбе, которые могли бы лечь в основу развернутой статьи об объекте культурного наследия в «Википедии». Также она просит региональные власти включить Усолье в турмаршруты.