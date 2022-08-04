Общество

В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы 2022-08-04 16:32



При Администрации городского округа Самара организована работа телефона «горячей линии» для населения по вопросам невыплаты заработной платы и нелегальной трудовой деятельности: 8 (846) 998-67-00. Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии». По представленной информации Администрацией городского округа Самара будет проведена проверка факта нарушения трудового законодательства.

© 443000.ru

Твитнуть

