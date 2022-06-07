В среду, 8 июня, в самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича прошла торжественная церемония вручения стипендий городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи. Заслуженные награды ребята получили из рук Главы Самары Елены Лапушкиной, председателя Думы городского округа Самара Алексея Дегтева, ректора Самарского государственного института культуры Ольги Наумовой и декана факультета физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета Александра Левченко.

Стипендия городского округа Самара устанавливается сроком на один календарный год. С 2022 года в соответствии с поручением Главы городского округа Самара Елены Лапушкиной размер стипендии увеличен с 5 000 рублей до 7 500 рублей в месяц:

«Конечно, мы испытываем гордость и радость за то, что на нашей самарской земле живут такие звездочки, такие замечательные целеустремленные ребята, которые совершенно точно будут прославлять наш город, чьи имена мы совершенно точно еще услышим. Подчеркну, что стипендия сегодня вручается в десятый раз. Она была учреждена Дмитрием Игоревичем Азаровым в 2012 году. И мы эту добрую традицию продолжаем. С этого года мы увеличили размер стипендии с пяти до семи с половиной тысяч рублей. Надеюсь, что это поощрение станет для наших ребят еще одним стимулом для новых достижений», – отметила Елена Лапушкина.

Претендовать на стипендию городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи в области культуры, искусства, физической культуры и спорта могут одаренные дети и молодежь в возрасте до 25 лет – учащиеся, воспитанники, студенты учреждений сферы культуры, образования, физической культуры и спорта. За прошедший период этот вид поддержки получили 506 обучающихся в образовательных организациях Самары.

«Всегда очень приятно оказаться среди единомышленников, среди коллег – я не понаслышке знаю, что такое спортивный труд, что такое работа за музыкальным инструментом. Знаю, что, несмотря на ваш юный возраст, вы гораздо взрослее своих сверстников, ведь от многого, наверное, на пути к успеху приходится отказываться. Но уверен, что получив результат вашего труда, вы испытываете настоящее удовольствие, и на какой-то момент забывается этот титанический труд, время, которое вы потратили на тренировки и репетиции. От всей души поздравляю вас с этим достижением и получением этой стипендии!» – обратился к ребятам Алексей Дегтев.

В 2022 году на назначение стипендии в области культуры и искусства претендовали 64 воспитанника 33 самарских учреждений.

«Чрезвычайно важно брать старт и получить поддержку в юном возрасте. Ребята, которые получили стипендии городского округа Самара, действительно любят по-настоящему наш город. Я очень надеюсь на то, что они свою дальнейшую профессиональную судьбу свяжут именно с учебой и работой в Самаре», – подчеркнула ректор самарского государственного интситута культуры Ольга Наумова.

Награду за достижения в сфере культуры и искусства получили 25 человек: исполнители на фортепиано, струнных инструментах (скрипка, альт), народных инструментах (аккордеон, баян, балалайка, домра, гитара), духовых инструментах (саксофон), музыковед, академические, эстрадные и народные вокалисты, художники, а также ребята, представляющие театральное и цирковое творчество.

Это воспитанники 15 муниципальных школ искусств и учреждений культуры, студенты самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова, самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина, самарского областного училища культуры и искусств и самарского государственного института культуры.

«Я считаю себя счастливым человеком. Скрипка может заменить детство. Со скрипкой всегда весело, потому что в любой момент можно найти новое красивое произведение и выучить его», – поделился своими эмоциями лауреат стипендии, юный скрипач Александр Какажанов, воспитанник муниципального учреждения дополнительного образования «Детской школы искусств № 12» города Самара.

В конкурсную комиссию по назначению стипендии городского округа Самара в области физической культуры и спорта в этом году были представлены для рассмотрения документы 62 кандидатов.

В конкурсе приняли участие воспитанники 27 организаций государственных и муниципальных спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ, спортивных федераций и клубов, муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, средних и высших учебных заведений, расположенных на территории городского округа Самара.

«Это будущий потенциал нашего региона. Конечно, мы ждем таких спортсменов в стенах нашего учебного заведения. Им будет предоставлена возможность для тренировочного процесса и для учебы в нашем университете на факультете физической культуры и спорта», – отметил декан факультета физической культуры и спорта самарского государственного социально-педагогического университета Александр Левченко.

По итогам работы конкурсной комиссии стипендия за достижения в сфере физической культуры и спорта назначена 25 кандидатам. Среди награждаемых 15 кандидатов олимпийских видов спорта, 7 кандидатов неолимпийских видов спорта, 3 кандидата спорта инвалидов.