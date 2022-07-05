Под контролем не только специалистов, но и общественников находятся все дорожные работы, осуществляемые в Самаре. В частности, профильное муниципальное предприятие «Благоустройство» продолжает аварийно-ямочный ремонт, пристальное внимание которому уделяют члены регионального штаба ОНФ Самарской области. Отметим, что это единственный вид ремонта, который в наших климатических условиях в рамках содержания улично-дорожной сети может вестись круглогодично. Работы производятся во всех районах города. Напомним также, что данный вид ремонта входит в список обязательных мероприятий для поддержания автодорог в нормативном состоянии и предназначен для снятия очагов аварийности до старта основных видов работ, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Если в зимних условиях, при отрицательных температурах применяется литой асфальтобетон, то в период дорожно-строительного сезона у нас уже больше вариантов ремонта. Используется как горячий асфальтобетон, так и эмульсионно-щебеночная смесь, которая очень удобна, поскольку не требуются обрубка ямы и другие продолжительные подготовительные работы. Это максимально быстрая возможность устранения локального дефекта покрытия, то есть когда площадь разрушения небольшая. Если же дефект значительный, то работы производятся горячим асфальтобетоном, для чего специально готовится «карта» протяженностью от 2-3 до 20-30 погонных метров. Таким образом, способ устранения недостатков дорожного покрытия выбирается исходя из их характеристик и локализации», – пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

Так, сегодня ямочность ликвидируют на улицах Литвинова, Самарской и др.

«Я каждый день езжу на работу через центр города. На улице Самарской на перекрестке с улицей Ульяновской яму видел, старался ее объезжать. Она хоть и маленькая, но довольно глубокая. Чтобы не ремонтировать потом машину, конечно, требуется дорожный ремонт. Сейчас такие работы идут, и это заметно», – прокомментировал автомобилист Валерий Пименов.

Пристальное внимание уделяется не только состоянию перекрестков, но и дорог с интенсивным движением, по которым следует общественный транспорт.

«В первоочередном порядке устраняются также дефекты, которые плохо видны в темное время суток, приводятся в порядок участки, по которым поступили предписания надзорных органов – ГИБДД, Прокуратуры, а также обращения горожан и общественных организаций. На постоянной основе отлажен мониторинг социальных сетей. Отслеживание дефектов осуществляется ежедневно. В том числе, они выявляются в рамках работ по содержанию, уборке территорий. Кроме того, специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» в ходе осмотров дорожных участков оперативно вносят коррективы в перечень объектов, подлежащих ремонту», – добавил представитель профильного городского Департамента.

«В каждой локации задействуем 2 единицы техники – специальную установку и самосвал; трудятся трое дорожных рабочих. Например, на улице Самарской ямочный ремонт ведется эмульсионно-щебеночной смесью, под высоким давлением. Яма продувается, очищается, обрабатывается битумной эмульсией, затем засыпается щебнем, смоченным эмульсией, а сверху присыпается более сухим щебнем. Дополнительное уплотнение при такой технологии не требуется. На устранение небольшого дефекта уходит всего несколько минут. Почти сразу по отремонтированному участку можно отрывать движение транспорта, тогда как после работ с горячим асфальтобетоном нужно ждать не менее 15 минут», – рассказал начальник ДРСУ МП г. о. Самара «Благоустройство» Александр Бакаев.

Работы производятся круглосуточно. Но, как отмечают специалисты, проще ремонтировать дороги по ночам, когда нет интенсивного трафика. При этом в обязательном порядке учитывается погодный фактор. На период осадков работы приостанавливают и возобновляют при первой же возможности. Полностью движение не перекрывается.

«Организация работ, оценка их качества – одна из актуальных тем. И эксперты, и члены регионального штаба ОНФ Самарской области этим вопросом занимаются. Сегодня наблюдали за ремонтом на улице Самарской – он ведется активно, что не может не радовать. Также общественники участвуют в контроле, включая приемку, на объектах, ремонтируемых на средства дорожного нацпроекта. При этом важно конструктивное взаимодействие с профильными организациями, городскими властями, – подчеркнул член регионального штаба ОНФ Самарской области Алексей Сорокин. – Оно необходимо, поскольку все мы заинтересованы в одном: чтобы город был лучше, комфортнее, чтобы у жителей, обращения которых мы фиксируем, было меньше проблем. Для этого мы всегда готовы к сотрудничеству. Надеемся, что оно продолжится в постоянном режиме, и по всем вопросам, которые мы передаем Администрации Самары, будет оперативная реакция».

В целом в 2022 году аварийно-ямочный ремонт уже выполнен на площади 30 тысяч кв. м. До конца текущего дорожного строительного сезона планируется охватить такими поддерживающими работами еще порядка 15 тысяч «квадратов».

Службы благоустройства нацелены на оперативное реагирование. При необходимости на участки дорожные рабочие готовы выйти повторно.

Параллельно в активной фазе находятся работы, предусмотренные в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В течение дорожно-строительного сезона этого года в Самаре только на средства дорожного нацпроекта планируется привести в порядок более 35 участков автодорог местного значения.

К настоящему времени силами двух генподрядчиков ремонт завершен на 17 объектах – «картами» свыше 100 п. м специалисты преобразили 26,31 километра автодорог по всей их ширине. Уже отремонтирована проезжая часть участков улиц Гагарина, Соколова, Дачной, Белорусской, Чкалова, Первомайской, Обувной, Арбатской, Трубной, 128 км, Народной, Советской Армии (1 участок), Вилоновской, Магистральной, Товарной, Заводской, а также Волжский проспект.

Продолжается обновление еще 10 участков совокупной протяженностью 14,62 километра – ремонтные работы выполняются на улицах Авроры, Ставропольской, Сергея Лазо, 8 Марта, Физкультурной, Солнечной, Ивана Булкина, Советской Армии (еще 2 участка), а также идет ремонт дороги к кладбищу «Зубчаниновское».