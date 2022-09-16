27 сентября в областном центре был дан старт отопительному сезону. Напомним, что подача отопления согласно нормативам должна быть осуществлена при следующем условии: среднесуточная температура в течение 5 суток составляет не выше +8 градусов Цельсия. Несмотря на то, что до официального старта в среднем температура не опускалась ниже +9,5 градусов Цельсия, мэрия и ресурсоснабжающая организация приняли решение о начале подключения объектов к теплоисточникам.

Первыми на очереди подачи тепла – социальные объекты.

В частности, значительных результатов достигли в ходе подключения детских садов – почти 90% обеспечены теплом. Радиаторы нагрелись в 60% объектов здравоохранения и 80% учреждений опеки и соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей, а также в 2/3 школ. Таким образом, основные объекты социальной сферы подключены уже на 71%.

Также ведется подключение образовательных учреждений (вузы и ссузы), культуры и спорта. Всего объектов социальной сферы более тысячи, и все они требуют повышенного внимания.

В части внушительного жилого фонда (10 195 МКД) – всего лишь за один день ресурсоснабжающей организации удалось согреть батареи в более чем 1,5 тыс. домов. При этом темпы ресурсоснабжающие организации только наращивают. Также подчеркнем важность работы не только теплоснабжающих компаний, но и управляющих – сами объединения должны приложить усилия и держать на контроле все процессы, необходимые для подачи тепла в дома.