Социальные паспорта создадут в Самарской области для каждой семьи, главу которой призвали в рамках частичной мобилизации. Исходя из нужд, семьям будет оказываться необходимая поддержка, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

«Всем главам муниципальных образований совместно с социальными службами поставлена задача по формированию такого социального паспорта семей военнослужащих. На каждую семью должен выйти либо сотрудник администрации, либо соцработник, чтобы провести первичное интервьюирование о составе семьи и злободневных вопросах — устройстве детей в детский сад, школу, медицинском обслуживании, коммунально-бытовых вопросах, вплоть до того, чтобы помочь с ремонтом крыши или забора», — цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который во вторник встретился с мобилизованными жителями в войсковой части в Тольятти.

Азаров отметил, что создание социальных паспортов будет рассматриваться на оперативных совещаниях в региональном правительстве, главы городов и районов будут отчитываться о проделанной работе. Кроме того, мобилизованные самарцы спросили губернатора о сохранении рабочих мест. Азаров напомнил, что на период мобилизации трудовые отношения не прекращаются, и отметил, что уже обсудил этот вопрос с руководителем «Автоваза» Максимом Соколовым.

Что касается доукомплектования мобилизованных экипировкой, то сейчас собраны заявки от командиров частей и сформирован перечень из 11 наименований. В ближайшие дни все необходимое будет доставлено в части.