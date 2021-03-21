Согласно Указу Президента от 29 марта 2021 года № 186 «О призыве в апреле-июле 2021 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» с 1 апреля в России начался весенний 2021 года призыв граждан на военную службу.

В Самарской области также начинается призывная кампания. Все вопросы, связанные с призывом, можно решить по телефону «горячей линии» 332-13-71 с 10-00 до 12-00 часов ежедневно.