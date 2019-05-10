Производственные рабочие и инженерные специальности постепенно возвращают себе популярность. Аналитики HeadHunter выяснили, насколько работники сферы востребованы в Самарской области и какую зарплату им предлагают работодатели.

Сейчас в Самарской области сфера производства занимает третье место по количеству вакансий. На неё приходится 9% предложений от всего рынка труда нашего региона. В лидерах здесь не только административный центр области, значительная часть вакансий приходится и на Тольятти.

Кто ищет работу в производстве и кого ждут работодатели? В целом по области конкуренция в сфере производства ниже, чем среднее значение по рынку, — на одну вакансию здесь приходится в среднем четыре активных резюме. Для соискателей это очень умеренный уровень конкуренции, а для работодателей — даже сигнал небольшого дефицита.

«Типичный соискатель в производственной сфере — мужчина (женщин всего 22%). Половина соискателей в возрасте 26-35 лет и с опытом работы от 3 до 6 лет. При этом, соискатель из сферы производства, несмотря на довольно низкую конкуренцию, чувствует себя не очень уверенно. Кандидаты оценивают свое положение на рынке труда как умеренно негативное — эта тенденция сохраняется последние несколько лет. Объясняется это тем, что работодатели нуждаются в квалифицированных кадрах, в то время как далеко не все соискатели соответствуют ожиданиям», – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.

Что касается оплаты труда, то сейчас в Самаре среднее предложение для работников производственной сферы – 35 тысяч рублей. В Тольятти чуть ниже – 31 тысяча рублей. Ожидают соискатели Самары в среднем 40 000 рублей, Тольятти – 35 тысяч рублей. При этом по результатам опроса, 44% работников производственной сферы согласны снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. А также более половины респондентов готовы рассматривать варианты подработки помимо основной работы.