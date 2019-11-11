В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, в Самарской области активно выполняются мероприятия по «Обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Проект предполагает создание постоянно действующего механизма расселения аварийного фонда с точными параметрами признания дома аварийным на базе успешно реализованных программ переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов.

В настоящее время в муниципалитетах и городских округах губернии активно приобретается новое жилье для граждан, участвующих в программе переселения. Больше всего закуплено Сызранью – 1627 кв. метров для 37 граждан.

Реализация мероприятий по переселению граждан находится на личном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Представляя обновленную стратегию социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, Глава региона подчеркнул, что решение жилищного вопроса находится в зоне особого внимания региональных властей:

В целях исполнения поставленных Президентом РФ и Губернатором Самарской области задач, областным правительством разработана и принята госпрограмма, в соответствии с которой до 1 сентября 2025 года из аварийного жилья будет переселено более 20 тысяч жителей региона.

Проект будет реализовываться в шесть этапов. Предусмотрено расселение 343,5 тыс. кв.м аварийного жилья. На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона.