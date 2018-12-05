В финальном туре конкурса «Великие имена России» по состоянию на 27 ноября проголосовало 2,7 млн человек. Прирост голосов за последние сутки составил 220 тысяч голосов. Лидерами по приросту голосов за сутки стали: Пенза – 13,4 тыс. голосов, Горно-Алтайск – 12,3 тыс., Уфа – 9,3 тыс., Красноярск – 7,8 тысяч.

На 27 ноября по числу проголосовавших за Курумоч россиян Самара набрала 89 394 голосов, которые распределились следующим образом:

Сергей Королёв – 51 221

Николай Кузнецов – 17 828

Эльдар Рязанов – 12 937

Василий Татищев – 7 408

Крым демонстрирует самые высокие показатели вовлеченности в конкурс на финальном этапе. За аэропорт Симферополя отдали голоса 153,4 тыс. человек. В лидирующей группе городов: Уфа – 143,5 тыс. голосов, Минеральные Воды – 113 тыс., Мурманск – 111 тыс., Пенза – 105,5 тыс., Воронеж – 100,1 тыс. голосов.

В ряде регионов изменилась расстановка имен-лидеров. В Южно-Сахалинске на первую позицию вышел Антон Чехов, потеснив Геннадия Невельского пока с небольшим перевесом – в сотню голосов. В Калининграде – Иммануил Кант, который с переменным успехом занимал то первое, то второе место, уступил лидерство Елизавете II – у императрицы 24,8 тыс. голосов против 23,7 у философа.

В Красноярске увеличился разрыв (с 3% до 5%) между певцом Дмитрием Хворостовским, за которого 32,7 тыс. голосов, и художником Василием Суриковым – 28,2 тысяч. В Екатеринбурге Павел Бажов с минимальной разницей голосов опережает Акинфия Демидова.

Продолжается негласное соревнование аэропортов за популярные имена. Наиболее «острая борьба» за имя Михаила Лермонтова – между Пензой и Минеральными Водами. Русский поэт однозначно лидирует в обоих регионах – в Пензе у него 70,67% голосов от общего числа, в Минеральных Водах – 71,15%. Шансов получить имя Михаила Ломоносова, за которое конкурируют Москва (Домодедово) и Архангельск, больше у Архангельска. Ломоносов лидирует там с 57,31% голосов, в Москве – с 38,1%. Фарман Салманов пока лидирует с большим процентом голосов в Сургуте – 63% против 51,25% в Нижневартовске. Петр I лидирует с преобладающей долей голосов в Воронеже – 57,31%, в Санкт-Петербурге – 40,22%.

Дополнить название и аэропорта Внуково, и Курумоча может имя основоположника практической космонавтики Сергея Королёва. В Самаре за него больше голосов в процентном соотношении – 57% против 38% в Москве. Напомним, что критерий, по которому будет определяться, какой воздушных гаваней в итоге получит популярное имя, еще не определен. Экспертный совет конкурса рассматривает два варианта – процент от проголосовавших или процент от всего населения региона.

Каждый участник имеет возможность выбрать для себя наиболее удобный способ голосования: на главной странице сайта ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/app6745571 и «Одноклассники» https://ok.ru/game/1272668672, по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17 или путем ручного заполнения анкеты. Голоса, поступающие из разных источников, суммируются.

Несмотря на то, что основным и самым популярным способом голосования остается сайт, в оргкомитет конкурса продолжают поступать результаты анкетирования в регионах: они составляют более 50% голосов в некоторых регионах. Анкетирование организовано в крупных торговых центрах, аэропортах и на ж/д вокзалах городов проекта. Заполнять анкеты помогают добровольцы общественной организации «Волонтеры Победы». Волонтеры, прошедшие специальную подготовку по истории и краеведению, оказывают также образовательно-просветительскую поддержку конкурса на местах.

Напомним, что целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций. Проект реализовывается в формате общенационального конкурса, что позволяет, по мнению организаторов, обеспечивать максимальный охват населения и учитывать всю палитру мнений. Таким образом, жители России сами определят, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны.

Конкурс «Великие имена России» на присвоение аэропортам дополнительных имен продлится до 30 ноября, результаты объявят 5 декабря.