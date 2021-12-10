В Самаре состоится III Межрегиональный форум «Путевка в жизнь: система жизненной ориентации и формирования личностной зрелости, как условие обеспечения качества жизни людей с инвалидностью и особыми потребностями». Ежегодный форум посвящен различным аспектам жизни людей с инвалидностью и путям решения их проблем. Организатор – Самарская Городская Общественная Организация Инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница». Мероприятие проводится при поддержке Администрации г.о. Самара.

До 13 декабря на площадке форума будет размещаться информация для предварительного обсуждения, а с 14 декабря – пройдут онлайн-встречи с участием региональных и федеральных экспертов по шести направлениям. Они пройдут в формате свободного микрофона.

В 2021 году с учетом ограничений в текущих эпидемиологических условиях форум будет проводиться в онлайн-формате, это позволит сделать его участниками максимальное количество людей из разных уголков страны.

В программе форума в этом году множество активностей: экспертная сессия «Система ранней помощи – диалог семьи и профессионалов», лабораторный практикум «Советы постороннего», панельная дискуссия «Дополнительное образование: стратегический ресурс развития и социальных проб ребёнка с особыми потребностями или ещё один повод для борьбы за доступность», фокус-сессия «Цифровая грамотность как компонент жизненной компетенции и профессионального самоопределения учащихся с особыми потребностями», панельная дискуссия «Путь к карьере: взаимодействие и разногласия семьи, образовательных организаций, работодателей, НКО. Поиск компромиссов для устойчивого развития» и другие значимые мероприятия.

Принять участие в форуме в онлайн-формате можно по ссылке: http://www.forum2020.online/