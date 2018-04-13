11 апреля 2018 года в 10 часов утра будет проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области с включением электросирен.

Запуск сигнала будет осуществлен из ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» по адресу г. Самара, улица Красноармейская, 12.

Звучание электросирен означает сигнал “ ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”.

Помните, что сигнал “ ВНИМАНИЕ ВСЕМ! “ передается при наличии угрозы здоровью, жизни людей в случае стихийного бедствия, производст­венной аварии или катастрофы. Научите своих близких и детей правилам поведения по сигналам оповещения гражданской обороны.

Услышав сигнал “ ВНИМАНИЕ ВСЕМ! “ необходимо немедленно включить телевизионные и радиоприёмники и прослушать речевое сообщение.