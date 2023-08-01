Специалисты запустили в приток Вилюйского водохранилища – реку Аанньаах – свыше 1 млн мальков семейства лососевых.

Молодь сиговых видов рыб по заказу АО «РНГ» специально выращивают в лабораторных условиях на ГУП «Чернышевский рыбоводный завод». К реке их доставляют в полиэтиленовых капсулах, накаченных кислородом. Когда температура воды в капсуле достигает речных показателей, мальков выпускают в водоем.

Экологи отмечают высокую приживаемость пеляди – через три года подросшая рыба принесет потомство, что будет способствовать увеличению численности ценной рыбы в водоемах республики.