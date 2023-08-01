АО "РНГ" продолжает программу по воспроизводству водных биоресурсов2023-07-20 11:06
Специалисты запустили в приток Вилюйского водохранилища – реку Аанньаах – свыше 1 млн мальков семейства лососевых.
Молодь сиговых видов рыб по заказу АО «РНГ» специально выращивают в лабораторных условиях на ГУП «Чернышевский рыбоводный завод». К реке их доставляют в полиэтиленовых капсулах, накаченных кислородом. Когда температура воды в капсуле достигает речных показателей, мальков выпускают в водоем.
Экологи отмечают высокую приживаемость пеляди – через три года подросшая рыба принесет потомство, что будет способствовать увеличению численности ценной рыбы в водоемах республики.
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