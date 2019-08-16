С 4 по 15 августа в городе Тольятти прошел VIII областной военно-спортивный лагерь «Боевая кругосветка». Участие в лагере приняли 7 военно-патриотических объединений из Самары, Жигулевска, Отрадного, Новокуйбышевска, Безенчукского и Борского районов.

На протяжении 12 дней участники лагеря соревновались в военно-морском и военном деле, физической и туристической подготовке. Центральным событием лагеря стал суточный выход на веслах на знаменитый водный туристский маршрут «Жигулевской кругосветки». В ходе него участники выполнили ряд задач по военно-инженерной и тактической подготовке, но главным испытанием стало преодоление расстояния и передвижение по карте.

С заданием успешно справились ВПК «Гвардеец ДОСААФ», ВПК «Дозор» и СВПРО «Сокол СГАУ». В командном зачете зафиксированы следующие результаты:

1 место – СВПО «Сокол СГАУ»,

2 место – ВПК «Дозор» г.о. Самара,

3 место – ВСТК «Бумеранг» г.о. Жигулевск.

Помимо командного соревнования, в лагере состоялся конкурс командиров, направленный на выявление лидерских качеств участников. Победителями стали Сергей Бибиков, СВПО «Сокол СГАУ», Захар Гольцов, курсант ВПК «Монолит» м.р. Безенчукский, и Марина Комарова, курсантка ВСТК «Бумеранг» г.о. Жигулевск.

15 августа в Тольятти на площади им. Татищева состоялась церемония награждения победителей и призеров лагеря.