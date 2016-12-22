По информации 1 отдела (г.Самара) ФГКУ “Центральное региональное управление жилищного обеспечения” Министерства обороны РФ на 1 января 2012 года на учёте нуждающихся в обеспечении постоянным жильём по Самарской области состояло 1,9 тыс. необеспеченных военнослужащих. За пять лет реализовали своё жилищное право с учётом граждан, признанных нуждающимися позднее, 2,1 тыс. В результате удалось кардинально переломить ситуацию с обеспечением постоянными жилыми помещениями военнослужащих и сократить количество нуждающихся в Самарской области до 308 семей.

Задача, поставленная Департаментом жилищного обеспечения Министерства обороны РФ – добиться возможности обеспечения жильем по избранному месту жительства в году признания военнослужащего нуждающимся в жилье. Практика показывает, что это возможно. Первоочередная задача 1 отдела (г.Самара) ФГКУ “Центральное региональное управление жилищного обеспечения” Министерства обороны РФ, чтоб военнослужащий, вставший в очередь, получал жилье в тот же год.

По состоянию на 13 декабря текущего года на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 822 военнослужащих, в том числе:

168 – реализовали право на постоянное жилье, из них:

22 военнослужащих получили постоянные квартиры в натуральном виде. В таких городах, как Москва, Подольск, Балашиха Московской области;

81 военнослужащий получил жилищную субсидию. Общая сумма субсидии, перечисленная в 2016 году военнослужащим, проходящим службу на территории Самарской области, составила более 460 млн. рублей. Средний размер перечисленных денежных средств на одну семью составил 5,9 млн. рублей;

65 военнослужащим оформлены свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения на получение целевого жилищного займа,

654 – обеспечены служебным жильем или получают компенсацию за наем (поднаем) служебного жилья, их них:

398 военнослужащих получили служебное жилье;

256 военнослужащих получают компенсацию за наем (поднаем) жилья.

Среди всех доступных военнослужащим форм реализации права на постоянные жилые помещения повышенным спросом пользуется жилищная субсидия, так как существующий подход к определению ее размера позволяет военнослужащему гарантированно приобрести жилое помещение по нормам, установленным законодательством, во всех субъектах Российской Федерации, в том числе, в г. Москве.

Департамент жилищного обеспечения является регистрирующим органом Министерства обороны Российской Федерации, то есть ведёт реестр военнослужащих только Минобороны России. С 1 октября 2016 года полномочия по рассмотрению документов на включение военнослужащий в указанный реестр, исключение из него, на выплаты денежных средств возложены на 1 отдел (г.Самара) ФГКУ “Центррегионжилье”. За период с 1 октября по 13 декабря в отдел поступило более 100 документов на включение военнослужащих в реестр.

Столь значительный интерес к участию в военной ипотеке со стороны военнослужащих вызван, прежде всего, возможностью приобретения жилья в собственность уже через три года после вступления в НИС.

Возможности по приобретению жилья в рамках НИС с начало работы системы были значительно расширены. Военнослужащий может приобрести жилье как первичном, так и на вторичном рынке жилья, в том числе по договору долевого участия, а параметры приобретаемого жилья зависят только от пожеланий самого военнослужащего, членов его семьи.

Основное отличие военной ипотеки от обычного кредитования это, конечно то, что ни первоначальный платеж, ни ежемесячные взносы по погашению ипотеки не затрагивают семейный бюджет военнослужащего.

Ежегодно государство на именной накопительный счет военнослужащего перечисляет сумму накопительного взноса, которая в 2016 году составляет 245880 руб.

Справочно:

По информации Самарского филиала ФГКУ “Росвоенипотека” в 2016 году на территории Самарской области на средства, предоставленные гражданам в рамках накопительно-ипотечной системы, приобретено 296 жилых помещений на общую сумму более 918 миллионов рублей.