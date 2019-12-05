Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова дали старт набору добровольцев Года памяти и славы.

Зарегистрировавшись на сайте волонтёрыпобеды.рф, любой желающий может стать частью большой международной команды, которая поможет в организации ключевых мероприятий Юбилея Победы не только в России, но и в других странах мира.

«В Самарской области с большим трепетом относятся к памяти о Великой Победе 1945 года. Стать волонтером – это прекрасная возможность стать частью команды, которая будет проводить самые масштабные мероприятия в Год 75-летия Победы, но самое важное – это возможность сказать спасибо ветеранам, отдать дань памяти защитникам нашей Родины», – отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.

Активисты примут участие в таких ключевых мероприятиях, как Бессмертный полк и Парад Победы, акции «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», будут помогать ветеранам, благоустраивать памятные места и захоронения, знакомить молодёжь с историей, помогать восстанавливать семейное древо. Лучшие добровольцы станут соорганизаторами крупных мероприятий 75-летия Победы не только в своем регионе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, на Сахалине, а также в других странах.

«Ежегодно в Самарской области более 3500 Волонтеров Победы помогают в проведении мероприятий и оказании адресной помощи. Для нас огромная честь помогать в организации памятных мероприятий Года памяти и славы. Самая главная ценность для волонтеров – это возможность пообщаться с главными героями – Ветеранами. Наша ключевая задача – дойти до каждого Ветерана Великой Отечественной войны и оказать посильную помощь», − рассказал Сергей Андриянов, руководитель Самарского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы».

СПРАВКА:

Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Впервые добровольцы помогали в организации ключевых мероприятий 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году. К 2020 году преемник Волонтерского корпуса 70-летия ВОД «Волонтеры Победы» объединяет более 200 000 активистов из 85 регионов России и 45 стран мира и помогает в сохранении исторической памяти с помощью интересных и современных форматов.

9 ноября, за полгода до Дня Победы Волонтеры Победы запустили обновленный портал, который станет ключевой площадкой по работе с волонтерами Года Памяти и славы.