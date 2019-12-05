Открыт набор волонтеров Года памяти и славы2019-12-07 21:56
Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова дали старт набору добровольцев Года памяти и славы.
«В Самарской области с большим трепетом относятся к памяти о Великой Победе 1945 года. Стать волонтером – это прекрасная возможность стать частью команды, которая будет проводить самые масштабные мероприятия в Год 75-летия Победы, но самое важное – это возможность сказать спасибо ветеранам, отдать дань памяти защитникам нашей Родины», – отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.
Активисты примут участие в таких ключевых мероприятиях, как Бессмертный полк и Парад Победы, акции «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», будут помогать ветеранам, благоустраивать памятные места и захоронения, знакомить молодёжь с историей, помогать восстанавливать семейное древо. Лучшие добровольцы станут соорганизаторами крупных мероприятий 75-летия Победы не только в своем регионе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, на Сахалине, а также в других странах.
«Ежегодно в Самарской области более 3500 Волонтеров Победы помогают в проведении мероприятий и оказании адресной помощи. Для нас огромная честь помогать в организации памятных мероприятий Года памяти и славы. Самая главная ценность для волонтеров – это возможность пообщаться с главными героями – Ветеранами. Наша ключевая задача – дойти до каждого Ветерана Великой Отечественной войны и оказать посильную помощь», − рассказал Сергей Андриянов, руководитель Самарского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы».
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