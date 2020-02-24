В рамках проекта «Наследники Победы» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области состоится Областной форум Движения «Волонтеры Победы».

С 18 по 20 марта в Прибрежном форум соберет более 50 координаторов местных отделений Движения в муниципальных образованиях и учебных заведениях города Самара.

Особенностью форума станет Торжественный старт регистрации волонтеров Самарской области на участие в Параде Победы и сопровождении народного шествия «Бессмертный полк» на территориях муниципальных образований региона, а также площади Куйбышева в Самаре.

Место проведения форума: Самарская область, Б\О «Радуга», Красноглинский район, п. Прибрежный, ул. Прибрежная, 1 В.

Дата заезда участников: 18 марта 2020 года с 13:00 до 15:00

Дата выезда участников: 20 марта 2020 года с 12:00 до 13:00

В течение трех дней участников ждёт интенсивная работа по подготовке и

проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, основных торжественных мероприятий, международного субботника по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, а также других событий Года памяти и славы.

В программе форума помимо образовательной программы состоится панельная дискуссия «75-летие Победы» в которой примут участие:

- Андриянов Сергей Васильевич, председатель СамРО ВОД «Волонтеры Победы», член рабочей группы оргкомитета «Победа»; – Жичкина Инна Анатольевна, заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета – начальник отдела агитационно-пропагандистской работы; – Бурцев Сергей Александрович, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи; – Хохлунов Николай Петрович – председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.