Областной форум координаторов Движения «Волонтеры Победы» пройдет в Самаре2020-03-17 18:49
В рамках проекта «Наследники Победы» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области состоится Областной форум Движения «Волонтеры Победы».
С 18 по 20 марта в Прибрежном форум соберет более 50 координаторов местных отделений Движения в муниципальных образованиях и учебных заведениях города Самара.
Особенностью форума станет Торжественный старт регистрации волонтеров Самарской области на участие в Параде Победы и сопровождении народного шествия «Бессмертный полк» на территориях муниципальных образований региона, а также площади Куйбышева в Самаре.
Место проведения форума: Самарская область, Б\О «Радуга», Красноглинский район, п. Прибрежный, ул. Прибрежная, 1 В.
Дата заезда участников: 18 марта 2020 года с 13:00 до 15:00
В течение трех дней участников ждёт интенсивная работа по подготовке и
В программе форума помимо образовательной программы состоится панельная дискуссия «75-летие Победы» в которой примут участие:
- Андриянов Сергей Васильевич, председатель СамРО ВОД «Волонтеры Победы», член рабочей группы оргкомитета «Победа»; – Жичкина Инна Анатольевна, заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета – начальник отдела агитационно-пропагандистской работы; – Бурцев Сергей Александрович, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи; – Хохлунов Николай Петрович – председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
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