В Самарской области при поддержке Администрации Губернатора Самарской области с 4 ноября по 1 декабря в 2017 году проводится областной детский творческий конкурс «Все мы – Россия!».

Конкурс «Все мы — Россия!» направлен на развитие среди детей и молодежи идеи дружбы народов, укрепление единства российской нации.

Стать участниками областного детского творческого конкурса «Все мы – Россия!» может любой школьник Самарской области.

Конкурс проводится по одному из двух направлений: художественный рисунок или фотография, по следующим возрастным группам:

младшая группа – учащиеся с 1 по 4 класс;

средняя группа – учащиеся с 5 по 8 класс;

старшая группа – учащиеся с 9 по 11 класс.

Номинации по направлению «Художественный рисунок»:

«Национальная палитра моего края» – рисунки, сюжетно отражающие дружбу народов, проживающих в Самарской области;

«Город, у которого есть крылья» – рисунки, сюжетно отражающие один из самых узнаваемых символов Самарской области – крылья (Самолёт ИЛ-2, Монумент славы, ФК «Крылья Советов» и т.д.);

«И мы с тобой обязаны гордиться тем подвигом, что совершил народ…» – рисунки, отражающие единство народов во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.

Номинации по направлению «фотография»:

«Самара в лицах» – фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые), отражающие национальный колорит, характер и самобытность представителей народов Самарской области;

«Главное – вместе! Главное – дружно!» – репортажные фотографии, посвященные проведению культурно-массовых мероприятий, социально-значимых акций, спортивных мероприятий и т.д., направленных на укрепление гражданского единства в Самарской области;

«И пусть поколения знают» – фотографии, отражающие культурные особенности и традиции народов, проживающих в Самарской области, которые переходят из поколения в поколение.

Анкеты-заявки на конкурс принимаются в электронном виде до 17 ноября 2017 года на адрес электронной почты: orgotdel@samddn.ru; на бумажном носителе анкеты-заявки вместе с конкурсной работой представляются в ГКУ СО «Дом дружбы народов» до 1 декабря 2017 года (включительно).

С требованиями к оформлению работ можно ознакомиться на сайте www.samddn.ru

Итоги областного детского творческого конкурса «Все мы — Россия!» будут подведены не позднее 22 декабря 2017 года.

В торжественной церемонии награждения победителей примут участие представители СМИ, Творческого союза художников Самарской области, Администрации Губернатора Самарской области.

Лучшие творческие работы участников областного детского творческого конкурса «Все мы — Россия!» будут представлены на выставке в государственном учреждении Самарской области «Дом дружбы народов».