На пресс-конференции Дом.РФ объявил о начале всероссийского открытого конкурса на разработку типовых проектов одно- и малоэтажных домов и социально-культурных сооружений.

Как пишут Ведомости , конкурс, который проводится от имени Правительства Российской Федерации при поддержке Минстроя РФ и Минпромторга РФ, является еще одним шагом к повышению качества жизни в стране за счет развития и развития. сегмент частного строительства, доступный гражданам и выгодный для бизнеса.

В пресс-конференции приняли участие:

Никита Стасишин, зам. министра строительства и ЖКХ России;

Олег Бочаров, зам. министра промышленности и торговли России;

Антон Финогенов, зам. генерального директора Фонда ДОМ.РФ.

Спикеры пояснили о развитии индивидуального жилищного строительства в стране, целях и задачах конкурса, правилах и формате его проведения, номинациях, требованиях к участникам и дальнейшем использовании проектов победителей.

К участию в конкурсе приглашаются архитектурные бюро, застройщики и производители жилого гарнитура, которые могут представить свои строительные проекты (этап эскиза) в 4 номинациях: индивидуальные жилые дома (все виды стройматериалов), бревенчатые дома, а также малоэтажные дома, здания и объекты социально-культурного назначения (детские сады, школы, санитарные и акушерские пункты) из деревянных конструкций.

Для оценки конкурсных проектов сформировано междисциплинарное жюри с участием российских и зарубежных специалистов в области деревянного домостроения. Призовой фонд конкурса составляет 60 млн рублей – вознаграждение авторам проектов-победителей выплачивается двумя частями: половина – по результатам разработки конкурсного проекта, а вторая половина – по результатам разработка проектно-сметной документации и сдачи экспертизы.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте: http://woodenbuildings.ru/