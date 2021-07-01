Конкурс проектов повторного применения от ДОМ.РФ поможет развитию ИЖС в России2021-07-01 16:30
На пресс-конференции Дом.РФ объявил о начале всероссийского открытого конкурса на разработку типовых проектов одно- и малоэтажных домов и социально-культурных сооружений.
Как пишут Ведомости, конкурс, который проводится от имени Правительства Российской Федерации при поддержке Минстроя РФ и Минпромторга РФ, является еще одним шагом к повышению качества жизни в стране за счет развития и развития. сегмент частного строительства, доступный гражданам и выгодный для бизнеса.
В пресс-конференции приняли участие:
Никита Стасишин, зам. министра строительства и ЖКХ России;
Олег Бочаров, зам. министра промышленности и торговли России;
Антон Финогенов, зам. генерального директора Фонда ДОМ.РФ.
Спикеры пояснили о развитии индивидуального жилищного строительства в стране, целях и задачах конкурса, правилах и формате его проведения, номинациях, требованиях к участникам и дальнейшем использовании проектов победителей.
К участию в конкурсе приглашаются архитектурные бюро, застройщики и производители жилого гарнитура, которые могут представить свои строительные проекты (этап эскиза) в 4 номинациях: индивидуальные жилые дома (все виды стройматериалов), бревенчатые дома, а также малоэтажные дома, здания и объекты социально-культурного назначения (детские сады, школы, санитарные и акушерские пункты) из деревянных конструкций.
Для оценки конкурсных проектов сформировано междисциплинарное жюри с участием российских и зарубежных специалистов в области деревянного домостроения. Призовой фонд конкурса составляет 60 млн рублей – вознаграждение авторам проектов-победителей выплачивается двумя частями: половина – по результатам разработки конкурсного проекта, а вторая половина – по результатам разработка проектно-сметной документации и сдачи экспертизы.
Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте: http://woodenbuildings.ru/
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