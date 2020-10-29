Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди работников Самарской области и выяснила, как они получают заработную плату – официально или нет.

Выяснилось, что 77% жителей региона, работающих по найму, получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. Интересно, что два года назад доля таких респондентов была ниже – всего 58%. «Серую» зарплату (частично – официально, частично – нет) получают 14%, «черную» (полностью неофициально, «в конверте») – 7%.

Это немного отличается от средних показателей по России: в целом по стране «белую» зарплату получают 66%, «серую» – 21%, «черную» – 9%.

«Среди трудоустроенных респондентов полностью официальную заработную плату чаще получают представители добывающей отрасли, банковской сферы и госсектора. Частично официальный заработок чаще встречается в профессиональной сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», автомобильном бизнесе и транспортно-логистической сфере. А полностью неофициальный – в профобластях «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Рабочий персонал» и в сфере продаж», – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.