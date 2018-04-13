Это четвертый по счету волчонок, который поселится в областной столице. Фигуры Официального Талисмана из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей и гостей Самары у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр (Московское шоссе, 81), который откроется 18 апреля.

Вслед за железнодорожной гаванью двухметровый Забивака™ появится и на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется Фестиваль болельщиков FIFA 2018.

Всего в городе установят семь таких фигур.