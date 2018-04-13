Скульптура Талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм волка Забиваки™ появится на железнодорожном вокзале Самары2018-04-10 12:32
Это четвертый по счету волчонок, который поселится в областной столице. Фигуры Официального Талисмана из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей и гостей Самары у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр (Московское шоссе, 81), который откроется 18 апреля.
Вслед за железнодорожной гаванью двухметровый Забивака™ появится и на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется Фестиваль болельщиков FIFA 2018.
Всего в городе установят семь таких фигур.
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