Начальник Новокуйбышевского отдела Управления Росреестра по Самарской области Елена Авдонина приняла участие в круглом столе по вопросам «дачной амнистии 2.0», состоявшемся в администрации Новокуйбышевска.

Реализация «дачной амнистии 2.0», инициированной Росреестром, стала ключевой темой обсуждений.

Напомним, с 1 июля 2022 года вступил в силу закон об упрощенном порядке оформления жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года в границах населенного пункта на землях, находящихся в муниципальной или государственной собственности. «Дачная амнистия 2.0» стала логическим продолжением «Дачной амнистии», расширившим возможности ее применения и позволяющим зарегистрировать право собственности не только на жилой дом, но и на земельный участок под ним, даже в случае, если у гражданина нет на руках всех правоустанавливающих документов.

Закон предусматривает, что гражданин может подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом до 14 мая 1998 года. К таким документам, например, относятся: документы о подключении жилого дома к инженерно-техническим сетям (в том числе чеки, подтверждающие оплату коммунальных услуг), проведенная техническая инвентаризация, выписка из похозяйственной книги, регистрация по месту жительства до 1998 года, документ, выданный нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права на него.

В комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Новокуйбышевска начали поступать обращения граждан по вопросам оформления жилых домов и земельных участков, подпадающих под действие «дачной амнистии 2.0», рассказывает руководитель КУМИ Анна Негорожина.

«Совместно с Управлением Росреестра администрацией уже выстроена работа с гражданами по реализации «гаражной амнистии» и 518-ФЗ. Аналогичную технологию мы разработаем и по реализации «дачной амнистии 2.0». Людям важно оформить свои права, чтобы иметь возможность продать, подарить, завещать свое имущество или передать в залог. А нам важно помочь им разобраться в нюансах законодательства, чтобы процесс оформления был простым и понятным», – отмечает Анна Негорожина.

Как отмечалось на «круглом столе», у жителей Новокуйбышевска часто хранятся документы на объекты недвижимости, которые прошли технический учет в БТИ. При этом ранее действующее законодательство не позволяло оформить права собственности на такой объект недвижимости и земельный участок под ним при наличии только документа технического учета.