Жители Новокуйбышевска начали обращаться за регистрацией права по «дачной амнистии 2.0»2022-10-27 09:46
Начальник Новокуйбышевского отдела Управления Росреестра по Самарской области Елена Авдонина приняла участие в круглом столе по вопросам «дачной амнистии 2.0», состоявшемся в администрации Новокуйбышевска.
Напомним, с 1 июля 2022 года вступил в силу закон об упрощенном порядке оформления жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года в границах населенного пункта на землях, находящихся в муниципальной или государственной собственности. «Дачная амнистия 2.0» стала логическим продолжением «Дачной амнистии», расширившим возможности ее применения и позволяющим зарегистрировать право собственности не только на жилой дом, но и на земельный участок под ним, даже в случае, если у гражданина нет на руках всех правоустанавливающих документов.
Закон предусматривает, что гражданин может подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом до 14 мая 1998 года. К таким документам, например, относятся: документы о подключении жилого дома к инженерно-техническим сетям (в том числе чеки, подтверждающие оплату коммунальных услуг), проведенная техническая инвентаризация, выписка из похозяйственной книги, регистрация по месту жительства до 1998 года, документ, выданный нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права на него.После вынесения решения о предоставлении земельного участка орган местного самоуправления самостоятельно (без привлечения граждан) подаст документы в Управление Росреестра в электронном виде. А заявителю выдаст две выписки, подтверждающие кадастровый учет и регистрацию права на жилой дом и регистрацию права на земельный участок под домом.
В комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Новокуйбышевска начали поступать обращения граждан по вопросам оформления жилых домов и земельных участков, подпадающих под действие «дачной амнистии 2.0», рассказывает руководитель КУМИ Анна Негорожина.
Как отмечалось на «круглом столе», у жителей Новокуйбышевска часто хранятся документы на объекты недвижимости, которые прошли технический учет в БТИ. При этом ранее действующее законодательство не позволяло оформить права собственности на такой объект недвижимости и земельный участок под ним при наличии только документа технического учета.«Живя в частном доме еще с советских времен, некоторые люди были лишены возможности оформить право собственности. Но все изменилось, и сегодня эти владельцы смогут зарегистрировать недвижимость, тем самым включая ее в правовое поле и обретая правовую защиту. Задача Росреестра как центра компетенций в области земли и недвижимости – рассказать гражданам об их правах в сфере регистрации недвижимости и представить пошаговую инструкцию их реализации. Управление Росреестра взаимодействует не только с заявителями, но и с представителями администрации города, что позволяет совместно решать вопросы граждан», – говорит Елена Авдонина.
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