60% жителей Самарской области считают, что выгорели на работе из-за усталости от большого объёма задач. Столько же выгорают из-за несоответствующего ожиданиям размера заработной платы. Это выяснилось в ходе опроса жителей Самарской области, который провели hh.ru, крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, и health tech компания AIBY.

Основным триггером выгорания, связанным непосредственно с работой, 60% жителей региона считают усталость от большого объёма задач. Столько же назвали несоответствующий ожиданиям размер заработной платы, 51% – невнимательность руководства и отсутствие поддержки. 40% – отсутствие теплых, доверительных отношений в коллективе. 36% считают, что выгорание связано с невозможностью гибкого графика и удаленной работы. 2% опрошенных рассказали, что им не хватает корпоративных выездов и офлайн-мероприятий.

Интересно, что на невнимательность руководства чаще всего сетует высший и средний менеджмент (71%), а также ИТ-специалисты (70%). На несоответствие зарплаты ожиданиям активнее прочих жалуются представители сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», на большой объем задач – маркетологи (71%), а на отсутствие доверительных отношений в коллективе – работники науки и образования (50%).

Среди личных причин выгорания главными жители региона называют неудовлетворенность своим финансовым состоянием (71%), отсутствие возможности для полноценного отдыха (51%) и недовольство жильем и окружающей обстановкой (31%), а также проблемы со здоровьем (33%). Кроме того, заметную роль в выгорании играют отсутствие партнера или любимого человека (20%), отсутствие близких друзей и подруг (13%), неудовлетворенность своим внешним видом (13%), непринятие своего тела (11%), а также сложные отношения с родителями или детьми (9%).

С точки зрения профессиональной принадлежности неудовлетворенность финансовым состоянием чаще всех испытывают юристы (81%), от отсутствия возможности для полноценного отдыха заметнее всего страдают маркетологи (64%), проблемы со здоровьем чаще других испытывают работники науки и образования (42%), а неудовлетворенность жильем и окружающей обстановкой – ИТ-специалисты (41%).