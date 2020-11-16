В Москве в ВК «Гостиный двор» завершился XXVIII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество 2020». По итогам конкурса «Регионы России» Самарская область удостоена высшей награды «Золотой Знак».

Фестиваль «Зодчество» традиционно выступает универсальной коммуникационной площадкой для общения и обмена опытом всех участников профессионального сообщества. «Вечность» – главная тема фестиваля в этом году.

Экспозиция Самарской области, представленная в конкурсной программе «Регионы России», была посвящена пространственному развитию Самары и Самарско-Тольяттинской агломерации. Регион представил основные объекты капитального строительства как в виде проектов, так и реализованные. В частности, речь шла о комплексном благоустройстве набережной реки Волги, Крымской площади, аэропорта «Курумоч», а также о пространственном развитии территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», в рамках наследия Чемпионата мира по футболу 2018.

В презентации использовались современные технологии – интерактивные сенсорные панели, видеоролики. Центром всей экспозиции стало крутящееся вертикальное колесо диаметром 5 метров с ячейками для демонстрационных иллюстрированных блоков.

Необходимо отметить, что фестиваль «Зодчество» является событием национального масштаба, это смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России. Целью фестиваля является развитие и повышение уровня архитектурной и градостроительной деятельности в России.