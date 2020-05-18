Группа компаний «Российские коммунальные системы» перечислит 3 млн рублей региональным медицинским учреждениям на закупку специализированного медицинского оборудования, антисептиков и средств индивидуальной защиты.

«Мы предоставили свой автотранспорт в медицинские учреждения Самары, собрали продуктовые наборы для нуждающихся, подготовили к передаче оргтехнику для малоимущих. Помимо этого, «Российские коммунальные системы» приняли решение о выделении благотворительной помощи системе здравоохранения Самарской области в размере 3 миллионов рублей. Мы надеемся, что эти средства помогут региону справиться с вирусом» – отметил главный управляющий директора «РКС-Самара» Владимир Бирюков.

Всего группа компаний «Российские коммунальные системы» перечислит 15 млн рублей медицинским учреждениям в городах своего присутствия для борьбы с распространением коронавируса. Помощь получат больницы в Пермском крае, Амурской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Карелия.