На участке Главного Безымянского коллектора производится укладка новой трубы – работы на проспекте Юных Пионеров, включенные в план на март текущего года, выполняются силами специалистов цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара». По этим трубам на Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) на 116 км идут стоки из Красноглинского и Кировского районов Самары.

Предприятие отмечает, что старая железобетонная труба была уложена еще в 1972 году. Из-за газовой коррозии она разрушилась. Было инициировано проведение диагностики, по результатам которой было принято решение о замене 126 метров коммуникаций – от камеры до камеры. В Самару были доставлены трубы российского производства «Спиролайн» с внутренним диаметром 1 240 мм и наружным диаметром 1 390 мм. В настоящий момент их уже начали укладывать.

Работы по замене участка коллектора продлятся несколько недель. В связи с этим обращаем внимание автомобилистов на то, что временно ограничено движение транспорта по проспекту Юных Пионеров на участке от улицы Металлистов до Ташкентского переулка (в сторону парка). По информации городского Департамента транспорта, ремонтные работы не отражаются на движении общественного транспорта – городской пассажирский транспорт через участок ремонта не следует.