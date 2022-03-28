Во вторник, 5 апреля, в городской Администрации состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности Главы Промышленного района под председательством Главы Самары Елены Лапушкиной.

Напомним, что 2 марта 2022 года Совет депутатов Промышленного внутригородского района Самары объявил о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного района.

Прием документов для участия в конкурсе проходил в период с 9 марта по 1 апреля. Всего для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района подали документы 11 человек.

С каждым из кандидатов проводилось индивидуальное собеседование, включая оценку представленных документов. В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара, конкурсной комиссией рекомендованы кандидатуры Морозова Данилы Викторовича и Старостина Евгения Олеговича.

Следующим этапом станет заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара, на котором будет принято решение о назначении Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара.